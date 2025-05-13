У пассажирского самолета треснуло лобовое стекло в полете над Россией

Aviaincident: У самолета Belavia треснуло лобовое стекло на рейсе в Анталью

У самолета авиакомпании Belavia треснуло стекло в полете над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

12 мая пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из белорусского города Брест в Анталию, Турция. Когда лайнер летел в районе Ростова-на-Дону, экипаж сообщил, что на лобовом стекле с внутренней стороны на стороне второго пилота появилась трещина.

Экипаж запросил снижение сначала до 8,8, а затем до 4,3 тысячи метров. Пилоты решили совершить незапланированную посадку на аэродроме в Минске. Приземление прошло благополучно.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за трещины на стекле. Борт приземлился без происшествий.