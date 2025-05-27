Россиян решили защитить от недобросовестных коммунальщиков

Володин: В РФ приняли закон о защите прав жильцов многоквартирных домов

В РФ приняли закон о защите прав жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала прошлого года россияне более 1,1 тысячи раз жаловались на работу управляющих компаний, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по содержанию дома. Он рассказал, что почти все обращения являются коллективными. Помимо этого, граждане отмечают проблемы в деятельности УК, отсутствие полноценного контроля за ними.

«Принятый федеральный закон обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению многоквартирными домами. Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех», — поделился информацией Володин. Спикер ГД добавил, что нововведение поможет стандартизировать ЖКУ, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК и эффективность контроля за их работой.

Ранее россиянам дали советы по смене управляющей компании. Эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что первое необходимое действие при неудовлетворительной работе УК — проверить все коммунальные квитанции.