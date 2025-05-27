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19:37, 27 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали ключевые критерии выбора огурцов и помидоров

Агроном Карамнова: Свежие огурцы и помидоры всегда упругие, без мягких пятен
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Агроном, технический консультант компании «Гродан» Анастасия Карамнова рассказала, как правильно выбирать свежие огурцы и помидоры. Ключевые критерии она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Свежие и качественные огурцы должны быть упругими, без вмятин и мягких пятен, отметила Карамнова. Их кожура должна быть гладкой, блестящей, насыщенно-зеленого цвета, без желтизны (она указывает на перезрелость).

«Лучше выбирать плоды среднего размера, они обычно более хрустящие и вкусные, чем крупные. Потрогайте плодоножку: если она свежая и зеленая, значит, огурец сорван недавно. Морщинистая кожура или влажные пятна — признаки испорченного продукта», — рассказала агроном. Она добавила, что аромат свежих огурцов — легкий, травяной.

При выборе томатов Караманова посоветовала ориентироваться на их цвет и плотность. Окрас должен быть равномерный: красный, розовый или желтый, в зависимости от сорта.

Кожица свежего томата — гладкая, без трещин, пятен или вмятин. На ощупь он должен быть слегка упругим, но не твердым (это значит, что плод незрелый) и не слишком мягким (это указывает на перезрелость). Обязательно нюхайте томаты: они должны иметь сладковатый, насыщенный аромат, особенно у плодоножки. Если запах отсутствует — томаты могли недозреть или они в принципе невкусные

Анастасия Карамноваагроном

Еще одна рекомендация специалистки — обращать внимание на условия хранения в магазине: огурцы и помидоры не должны лежать под прямыми солнечными лучами или в холодильнике с низкой температурой, так как это ухудшает их вкус.

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