Россиянам назвали ключевые критерии выбора огурцов и помидоров

Агроном Карамнова: Свежие огурцы и помидоры всегда упругие, без мягких пятен

Агроном, технический консультант компании «Гродан» Анастасия Карамнова рассказала, как правильно выбирать свежие огурцы и помидоры. Ключевые критерии она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Свежие и качественные огурцы должны быть упругими, без вмятин и мягких пятен, отметила Карамнова. Их кожура должна быть гладкой, блестящей, насыщенно-зеленого цвета, без желтизны (она указывает на перезрелость).

«Лучше выбирать плоды среднего размера, они обычно более хрустящие и вкусные, чем крупные. Потрогайте плодоножку: если она свежая и зеленая, значит, огурец сорван недавно. Морщинистая кожура или влажные пятна — признаки испорченного продукта», — рассказала агроном. Она добавила, что аромат свежих огурцов — легкий, травяной.

При выборе томатов Караманова посоветовала ориентироваться на их цвет и плотность. Окрас должен быть равномерный: красный, розовый или желтый, в зависимости от сорта.

Кожица свежего томата — гладкая, без трещин, пятен или вмятин. На ощупь он должен быть слегка упругим, но не твердым (это значит, что плод незрелый) и не слишком мягким (это указывает на перезрелость). Обязательно нюхайте томаты: они должны иметь сладковатый, насыщенный аромат, особенно у плодоножки. Если запах отсутствует — томаты могли недозреть или они в принципе невкусные Анастасия Карамнова агроном

Еще одна рекомендация специалистки — обращать внимание на условия хранения в магазине: огурцы и помидоры не должны лежать под прямыми солнечными лучами или в холодильнике с низкой температурой, так как это ухудшает их вкус.

Ранее доцент Дмитрий Куликов рассказал россиянам о признаках спелой черешни. По его словам, у спелых ягод равномерная окраска, без чрезмерной глянцевости и механических повреждений. Главным индикатором свежести ягоды он назвал плодоножку. Она должна сохранять зеленый цвет и упругость.