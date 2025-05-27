Россиянам рассказали о риске лишиться ипотечной квартиры

Юрист Андреева: Ипотечное жилье могут продать в счет погашения долгов банкрота

Россияне могут лишиться единственного жилья в случае банкротства, даже если недвижимость находится в ипотеке. Об этом ведущий юрист адвокатского бюро «КИАП» Анна Андреева рассказала РИА Новости.

Чтобы сохранить единственное ипотечное жилье, следует подписать локальное мировое соглашение. Оно заключается с залоговым кредитором и касается только ипотечного имущества. Согласие других кредиторов для заключения мирового соглашения не требуется, однако ипотечные платежи за должника могут вносить третьи лица, например родственники. Юрист объяснила, что это позволяет сохранить единственное жилье, но избавиться от других долгов.

Если должник нарушит мировое соглашение, требования банка будут включены в реестр кредиторов, а ипотечное жилье подлежит продаже, добавила адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «ББСП» Елена Скрипцова.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий россиянин (29 процентов) готов избавиться от личных активов, чтобы купить квартиру в Москве. Так, 16 процентов готовы избавиться от автомобиля, 14 процентов — от квартиры либо загородной недвижимости по программе трейд-ин. Другие 19 процентов хотели бы вложить свои активы в первоначальный взнос, однако у них нет своей собственности. Не готовы избавляться от активов 40 процентов опрошенных.