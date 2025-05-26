Названа доля готовых продать дом ради покупки квартиры в Москве россиян

Level Group: 14 % россиян готовы продать дом ради покупки квартиры в Москве

Почти каждый третий россиянин (29 процентов) готов избавиться от личных активов, чтобы купить квартиру в Москве. Долю граждан, готовых сделать это, по результатам соответствующего опроса назвали аналитики девелопера Level Group, пишет «Газета.Ru».

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи россиян. Эксперты отметили, что 16 процентов респондентов готовы избавиться от автомобиля, а 14 процентов — от квартиры либо загородной недвижимости по программе трейд-ин. Другие 19 процентов хотели бы вложить свои активы в первоначальный взнос, однако у них нет своей собственности. Напротив, 40 процентов граждан не поддерживают продажу любых активов.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин рассказал, что спрос на квартирный трейд-ин увеличивается, поскольку этот способ позволяет быстро и выгодно приобрести жилье с зачетом старого. «Обычно застройщики предоставляют дополнительную скидку один-два процента от стоимости квартиры. К тому же акционные предложения — рассрочка без наценок, семейная ипотека, прямое снижение цен — можно комбинировать с трейд-ин», — поделился информацией он.

Опрошенные также сообщили, какой бюджет готовы выделить на приобретение недвижимости в столице. Самым популярным вариантом, который выбрали 40 процентов граждан, оказалась сумма до шести миллионов рублей. 36 процентов респондентов считают приемлемой суммой 12-15 миллионов рублей, 14 процентов — 15-20 миллионов, а еще пять процентов — более 20 миллионов. Другие четыре процента указали бюджет от 6 до 12 миллионов.

Наиболее востребованным форматом у россиян является однокомнатная квартира — на него рассчитывают 35 опрошенных. Двушку и трешку выбрали 23 и 15 процентов респондентов соответственно, а четырехкомнатное и более жилье — 16 процентов. Квартиру-студию предпочти лишь два процента.

Ранее в этот же день стало известно, что россияне массово отвернулись от ипотеки — по итогам апреля выдача жилищных кредитов оказалась на 42,7 процента ниже по сравнению с прошлым годом.