Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

НБКИ: Выдача ипотечных кредитов упала в России почти на 43 процента

В апреле 2025 года в России выдали 65,2 тысячи кредитов на приобретение жилья. Это выяснили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле прошлого года данный показатель был на 42,7 процента (или в 1,7 раза) выше. Тогда россияне получили 113,8 тысячи подобных займов. При этом по сравнению с мартом 2025 года апрельские значения выросли на 13,9 процента. В первом месяце весны жителям России выдали 57,3 тысячи ипотечных ссуд.

Москвичи в апреле 2025 года получили 5,63 тысячи таких кредитов. В Московской области — 4,07 тысячи, Санкт-Петербурге — 2,91 тысячи. В Тюменской и Свердловской областях — 2,68 и 2,47 тысячи соответственно. Сильнее всего выдача обрушилась в Удмуртии (минус 51,9 процента), а также Ставропольском крае (минус 51,3 процента).

Ранее сообщалось, что доля выдачи ипотечных кредитов на срок 30-31 год в России во второй половине прошлого года упала на 3,6 процентного пункта.