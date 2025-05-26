Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 26 мая 2025Экономика

Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

НБКИ: Выдача ипотечных кредитов упала в России почти на 43 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В апреле 2025 года в России выдали 65,2 тысячи кредитов на приобретение жилья. Это выяснили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле прошлого года данный показатель был на 42,7 процента (или в 1,7 раза) выше. Тогда россияне получили 113,8 тысячи подобных займов. При этом по сравнению с мартом 2025 года апрельские значения выросли на 13,9 процента. В первом месяце весны жителям России выдали 57,3 тысячи ипотечных ссуд.

Москвичи в апреле 2025 года получили 5,63 тысячи таких кредитов. В Московской области — 4,07 тысячи, Санкт-Петербурге — 2,91 тысячи. В Тюменской и Свердловской областях — 2,68 и 2,47 тысячи соответственно. Сильнее всего выдача обрушилась в Удмуртии (минус 51,9 процента), а также Ставропольском крае (минус 51,3 процента).

Ранее сообщалось, что доля выдачи ипотечных кредитов на срок 30-31 год в России во второй половине прошлого года упала на 3,6 процентного пункта.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Рекордно длинный шашлык приготовили в России

    Русский дом в Сирии прекратил свою деятельность

    SpaceX объяснила взрывы Starship

    Аналитик объяснил усиление российских ударов по Украине

    Политолог оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией

    Россиянин попытался изнасиловать школьницу в подъезде и был задержан благодаря камерам

    Стали известны подробности расправы над найденной в лесу россиянкой

    Умер актер Галкин

    Рогов раскрыл конфликт между Зеленским и «Азовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости