Риелтор рассказал о выгодных способах купить квартиру в 2025 году

Риелтор Бендриков: При покупке вторички можно скинуть сумму на миллион рублей

При покупке квартиры в ипотеку выгоднее всего приобретать новостройку, а если есть вся сумма на квартиру, то застройщик может сделать скидку до 15 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Если по ипотеке, то выгоднее покупать новостройку, потому что ставка на вторичное жилье на ипотечном рынке до сих пор держится в пределах 25-26 процентов. На первичном рынке ставка по семейной ипотеке 6 процентов, то есть это самое выгодное из того, что есть на сегодняшний день», — сказал Бендриков.

Он пояснил, что для семейной ипотеки необходимо выполнить ряд условий: ребенок до семи лет и первоначальный взнос 20-30 процентов. В большинстве банков требуют первый взнос 30 процентов, уточнил специалист.

Если мы говорим о покупке за наличные, то выгодно купить квартиру у застройщика, потому что многие застройщики при покупке за наличные делают хорошие скидки по разным регионам. До 15 процентов доходят скидки Олег Бендриков эксперт по недвижимости

Если у человека нет полной суммы, то на первичном рынке у застройщика можно взять квартиру в рассрочку. При этом большинство добросовестных застройщиков продают квартиру без подорожания и делают рассрочку на ход строительства, то есть могут оформить ее на год без процентов, пояснил риелтор.

Чтобы приобрести квартиру выгодно на вторичном рынке, нужно уметь торговаться, добавил Бендриков. По его словам, таким образом можно скинуть до миллиона рублей.

«В целом да, можно купить квартиру выгодно. Вообще прогнозировать, что у нас как-то сейчас рынок сильно упадет, нет, такого прогноза я дать не могу. (…) Тем, кто хочет купить квартиру, можно сделать это сейчас, потому что можно получить какой-то дисконт, потому что если мы получим какое-то снижение по ипотечным ставкам, то мы придем к тому, что цены опять могут пойти вверх», — резюмировал эксперт.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупреждал, что во второй половине 2025 года аренда квартир в России может резко подорожать — цены вырастут более чем на 10 процентов. Эксперт отметил, что в первом квартале ставки аренды жилья снизились примерно на десять процентов. Однако в конце лета и начале осени съемные квартиры снова подорожают.