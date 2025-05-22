Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:14, 22 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании аренды жилья

Инвестстратег Бахтин: Цены на аренду квартир в России могут вырасти на 10 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Во второй половине 2025 года аренда квартир в России может резко подорожать — цены вырастут более чем на 10 процентов. Об этом предупредил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, пишет «Газета.ru».

Эксперт отметил, что в первом квартале ставки аренды жилья снизились примерно на десять процентов. Однако в конце лета и начале осени съемные квартиры снова подорожают.

«Вероятнее всего, после такого заметного падения, которое наблюдалось в январе-марте, мы увидим стабилизацию цен в апреле-июне и рост начиная с августа. Не исключаю, что рост во втором полугодии может превысить 10 процентов», — спрогнозировал спикер.

По его словам, в этот период школьники и студенты возвращаются с каникул, а также во время отпусков многие предпочитают менять место жительства, поэтому спрос сильно увеличится.

Ранее стало известно, что по итогам апреля аренда жилья в крупных городах России подешевела на два процента за месяц. По информации специалистов, из 70 исследуемых городов страны съемные однушки подешевели в 57, а в 13 оставшихся, напротив, подорожали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    Песков ответил на появляющиеся в СМИ детали разговора Путина и Трампа

    Российские угольные компании начали «занимать до зарплаты»

    Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Донецк и Луганск

    В Кремле прокомментировали возможность проведения переговоров с Киевом в Ватикане

    Песков прокомментировал подготовку крупнейшего обмена пленными

    ФСБ задержала россиянина за госизмену после выполнения им задания ГУР Украины

    Москвичам предсказали грозу

    Пассажирка попыталась попасть в самолет с полными наркотиков сумками

    Песков ответил на вопрос о крестах на гербе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости