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00:04, 16 мая 2025Экономика

Аренда жилья в России подешевела

Аренда жилья в крупных городах РФ подешевела на два процента за месяц
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Стоимость аренды квартир в крупных городах РФ по результатам апреля снизилась на два процента. Об этом сообщили эксперты компании «Мир квартир», пишет РИА Новости.

По информации специалистов, из 70 исследуемых городов страны съемные «однушки» подешевели в 57, а в 13 оставшихся, напротив, подорожали. Наибольшая положительная динамика арендных ставок зафиксирована во Владивостоке (плюс 5,4 процента), Калининграде (плюс 2,9 процента) и Сочи (плюс 2,1 процента за месяц). Самое заметное снижение наблюдалось в Якутске (минус 12,8 процента), Кирове (минус 9,8 процента) и Грозном (минус 7,7 процента). В Москве однокомнатные лоты потеряли в цене 2,4 процента, средняя ставка на жилье такого формата составила 55,8 тысячи рублей в месяц. В Подмосковье показатель снизился на 0,9 процента, до 35,7 тысячи рублей, а в Петербурге — на 0,3 процента, до 37,5 тысячи рублей. В среднем по всем крупным городам России «однушки» подешевели на 2,1 процента, до 26 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды «двушек», продолжили эксперты, в среднем по крупным городам уменьшилась на 1,6 процента за месяц, до 32,6 тысячи рублей, а «трешек» — на 1,6 процента, до 41,4 тысячи рублей.

По словам специалистов компании, в данный момент предложение съемного жилья во многих городах превышает спрос. «Только за последний месяц количество объектов, выставленных на рынке, возросло: однокомнатных стало больше на 89 процентов, двухкомнатных — на 75 процентов, трехкомнатных — на 60 процентов», — заключили они.

Ранее россиянам перечислили минусы квартир в новостройках. Так, одним из них является непрекращающаяся стройка.

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