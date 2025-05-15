Россиянам напомнили о недостатках жилья в новостройках

Риелтор Кускова: Качество строительства в новых домах — это лотерея

Покупая квартиру в новостройке, необходимо учитывать, что окончательный вид дома может не совпасть с вашими ожиданиями. О недостатках такого варианта жилья сервису «Банки.ру» рассказала руководитель риелторского агентства «Квадратные метры» Александра Кускова.

«Качество строительства — это лотерея», — заявила собеседница сервиса. По ее наблюдениям, внешняя отделка может не соответствовать тем характеристикам, которые были заявлены при заключении долевого договора. Иначе может выглядеть и ремонт в квартире. «Даже если вы купили квартиру с отделкой, с большой долей вероятности что-то придется переделывать», — констатирует Кускова.

Одним из самых больших минусов такой покупки является непрекращающаяся стройка. Достраивать корпуса продолжат и после вашего въезда. Даже если комплекс закончен, грохот не утихнет ближайшие пару лет — пока все соседи не сделают ремонт в своих квартирах. Не гарантирован и красивый вид за окном — застройщик может выстроить новый корпус второй или третьей очереди прямо перед вашим окном.

Новые жилые кварталы зачастую не могут похвастаться хорошо развитой инфраструктурой. Путь до ближайшего магазина, школы или спортзала может стать проблемой для новоселов. Нередко в новых домах подводят коммуникации. «Это какие-то потопы, что-то с напряжением, может не быть горячей воды, лифты могут не работать или их можно долго ждать из-за того, что рабочие грузят материалы», — предупреждает риелтор.

Прописаться в только сданном доме также может быть проблематично. Пока застройщик не поставит объект на кадастровый учет, получить свидетельство о собственности и зарегистрировать жилплощадь в Росреестре будет невозможно.

Ранее россиян проинструктировали на случай покупки квартиры в сомнительной новостройке. Не увидев данные о земле в Росреестре, можно обратиться в местную администрацию по поводу легализации участка: это может быть бессрочное пользование или аренда.