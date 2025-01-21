Россиянам дали советы на случай покупки квартиры в сомнительной новостройке

Депутат Гаврилов: Жильцы могут добиться легализации участка через администрацию

Приобретая новостройку на проблемном земельном участке, не стоит сразу настраиваться на предстоящие судебные разбирательства. Что делать, если остаются сомнения в законности строительства, в беседе с aif.ru объяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Прежде всего депутат советует запросить данные о земле в Росреестре — находится ли участок строительства в аренде, собственности или другом правовом статусе. Если земля числится в собственности города или статус выяснить не удается, жильцам следует написать коллективное обращение в местную администрацию с целью легализации участка. Это может быть бессрочное пользование или аренда — такой шаг в дальнейшем позволит зарегистрировать право общей долевой собственности, рассказал Гаврилов.

Помимо этого, покупатели квартир в сомнительной новостройке могут сами инициировать кадастровый учет земли. Если учет уже произведен и участок закреплен за застройщиком, то необходимо настаивать на его передаче в общую долевую собственность. Этого можно добиться через девелопера или обратиться к местным властям. Также легализовать недвижимость можно посредством приватизации или через регистрационные органы. В некоторых регионах это возможно и в упрощенном порядке.

Главное, чтобы у покупателей имелись на руках документы о праве собственности — договор с ЖСК, справка о полной выплате пая, акт приема-передачи и документы о вводе здания в эксплуатацию. Если девелопер не передал всю документацию после сдачи дома, собственники могут потребовать ее через коллективное обращение в ЖСК или к его правопреемникам.

Ранее стало известно о значительном снижении продаж в новом фонде. За 2024 год показатель упал на 22 процента — до 26,7 миллиона квадратных метров.