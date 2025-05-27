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20:04, 27 мая 2025Моя страна

Россияне признались в желании отдохнуть на ферме

ВЦИОМ: 60 процентов россиян готовы поехать в агротуры
Алина Черненко

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россияне признались в желании отдохнуть в сельской местности и на ферме. Об этом заявил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин, его слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что готовность поехать в агротуры выразили около 60 процентов участников опроса, проведенного ведомством совместно с Россельхозбанком. Среди основных направлений сельского туризма можно выделить юг, северо-запад и центральную часть России, а также Северный Кавказ и Сибирь.

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61 процент опрошенных предпочли бы агротуры выходного дня в пределах 500 километров от дома, 33 процента поехали бы в такой тур с семьей, 25 процентов — со второй половинкой и 17 процентов — с друзьями.

Уточняется, что опрос проводился по телефону среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Такая выборка позволяет с погрешностью около 2,5 процента определить мнение соотечественников, говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне пристрастились к отдыху в избах. Количество таких предложений на рынке краткосрочной аренды за год выросло в 2,2 раза.

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