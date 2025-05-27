Россияне станут меньше тратить на жилье

CORE.XP: Объем инвестиций в недвижимость в России снизится до 334 млрд рублей

Общий объем инвестиций в недвижимость (складскую, жилую, коммерческую) в России снизится на 39 процентов в первом полугодии 2025 года (по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Такой прогноз озвучила старший директор и руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о предварительной оценке, уточнила спикер. Пока что эксперты ожидают, что вложения инвесторов в озвученный период составят около 334 миллиардов рублей, пояснила она.

В сегменте площадок и площадей под жилье рынок, по словам Ушаковой, уже увидел снижение в два раза, до 90 миллиардов рублей — сказалось давление продаж в жилом сегменте и высокой ключевой ставки. Падение наблюдается и в остальных сегментах: инвестиции в офисную недвижимость сократились на 22 процента, в ритейл — на 26 процентов, в гостиничный сектор — на 27 процентов.

«Высокие процентные ставки сдерживают инвестиции в недвижимость даже среди конечных пользователей, — обратила внимание руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP. — В связи с этим прогнозируется снижение общего объема инвестиций в недвижимость в 2025 году, в диапазоне от 800 миллиардов до 1 триллиона рублей». Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 1,3 миллиарда рублей.

Говоря об иностранных инвесторах, эксперт спрогнозировала, что через некоторое время можно будет наблюдать за возвращением арабского капитала в страну. Арабских инвесторов интересуют любые сектора недвижимости, которые подходят под их предпочтения, пояснила она в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру». «На российском рынке исторически достаточно большим был их вклад в складской и офисный сегмент. Я думаю, что складской останется в приоритете, но в целом они будут искать хорошие доходные объекты во всех секторах, главное, чтобы это были достаточно большие объекты», — заключила Ушакова.

Инвестиционный спрос на жилую недвижимость в 2025 году активизировался, присоединилась к обсуждению директор направления жилой недвижимости компании Екатерина Ломтева. Свою роль, вероятно, сыграло незначительное снижение процентных ставок по депозитам и ожидание скачка цен, связанное с возможным снижением ключевой ставки.

В первом квартале спрос на рынке жилья вырос на 14,6 процента год к году, но уже в апреле объем реализованных площадей резко снизился (минус 40 процентов к аналогичному периоду 2024-го), констатировала спикер. Стоимость недвижимости на фоне происходящего в «комфорте» и «бизнесе» расти перестала, в отличие от жилья классов «премиум» и «делюкс», где продолжалось повышение цен и объемов сделок. В некоторых таких проектах стоимость жилья на старте начиналась от 3 миллионов рублей за квадратный метр, обратила внимание Ломтева.

Ранее стало известно, что россияне потеряли интерес к ипотечным кредитам. Если в апреле 2024 года жители страны оформили получили 113,8 тысячи займов по ипотеке, то в апреле текущего этот показатель рухнул на 42,7 процента, до 65,2 тысячи ипотек.