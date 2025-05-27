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15:35, 27 мая 2025Моя страна

Россияне заинтересовались сельской жизнью на Кавказе

Популярность сельского туризма на Северном Кавказе выросла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Среди россиян растет популярность сельского туризма в регионах Северного Кавказа — с начала 2025 года она выросла на треть. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов в ходе сессии на площадке Кавказского инвестфорума в Минводах, последние 4-5 лет наблюдается устойчивый рост популярности путешествий по сельским территориям. Это подтверждается заказами агротуров через платформу «Свое за городом».

Константинов предположил, что потенциал сельского туризма СКФО только в начале раскрытия, поэтому ожидается ежегодный прирост спроса на путешествия в диапазоне 25-35 процентов.

Ранее сообщалось, что среди наиболее востребованных у путешественников регионов Северного Кавказа оказался Дагестан. По мнению экспертов, туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями.

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