Россияне заинтересовались сельской жизнью на Кавказе

Популярность сельского туризма на Северном Кавказе выросла

Среди россиян растет популярность сельского туризма в регионах Северного Кавказа — с начала 2025 года она выросла на треть. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов в ходе сессии на площадке Кавказского инвестфорума в Минводах, последние 4-5 лет наблюдается устойчивый рост популярности путешествий по сельским территориям. Это подтверждается заказами агротуров через платформу «Свое за городом».

Константинов предположил, что потенциал сельского туризма СКФО только в начале раскрытия, поэтому ожидается ежегодный прирост спроса на путешествия в диапазоне 25-35 процентов.

Ранее сообщалось, что среди наиболее востребованных у путешественников регионов Северного Кавказа оказался Дагестан. По мнению экспертов, туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями.