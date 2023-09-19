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10:09, 19 сентября 2023Моя страна

Названы самые популярные у туристов регионы Кавказа

РСТ: Дагестан назвали самым популярным у туристов направлением на Кавказе

Фото: yulia arnaut / Unspalsh

В России по итогам летнего сезона вырос спрос на путешествия в республики Северного Кавказа. Представители Российского союза туриндустрии (РСТ) назвали самые популярные направления, соответствующий материал опубликован на официальном сайте организации.

Среди наиболее востребованных регионов оказался Дагестан. По мнению экспертов, туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями. Также отмечаются высокие продажи туров в Кабардино-Балкарию, а именно в Приэльбрусье, и Карачаево-Черкесию.

Привлекательна для россиян и Северная Осетия — туда они едут, чтобы увидеть «Город мертвых» в Даргавсе, Куртатинское и Дигорское ущелья, — а также Ингушетия: в республике обязательная для посещения достопримечательность — родовые башни.

Кроме того, автотуристы интересуются экскурсионной программой в Адыгее — особой популярностью пользуется плато Лаго-Наки с альпийскими лугами и купание в термальных источниках. В Чечне при этом востребованы сити-туры в Грозный.

25 августа сообщалось, что власти Чечни запустили бесплатные пешие походы в горы для популяризации среди туристов новых маршрутов. Все они проложены к местным природным или архитектурным достопримечательностям. Кроме того, в регионе начали проводить и джип-туры.

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    Варвара Кошечкина
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