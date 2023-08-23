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16:15, 25 августа 2023Моя страна

В Чечне запустили бесплатные пешие походы

Бесплатные пешие походы начали проводить в горах Чечни

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Власти Чечни запустили бесплатные пешие походы в горы для популяризации среди туристов новых маршрутов. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на директора департамента развития туризма, реализации программ и проектов министерства по туризму республики Меда Атиева.

«Только с начала этого года мы организовали шесть пеших походов. В них приняли участие более 300 человек, в том числе гиды, которые проходят с нами новый маршрут и после предлагают его уже как турпродукт. Мы предоставляем трансферт, экскурсию и питание», — рассказал чиновник.

Он отметил, что все указанные маршруты проложены к местным природным или архитектурным достопримечательностям. Кроме того, добавил Атиев, в регионе начали проводить и джип-туры.

В июле стало известно, что Дагестан и Чечня стали самыми популярными регионами среди российских туристов в 2022 году. Так, количество людей, отправившихся на Кавказ в 2022 году, превысило показатели предыдущего года в два раза.

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