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21:01, 27 мая 2025Силовые структуры

Россиянин вступил в ИГИЛ и получил длительный срок

В Ростове-на-Дону вступившего в ИГИЛ мужчину приговорили к 14 годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону вступившего в ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) Шамиля Алиева приговорили к длительному сроку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году он находился в Республике Дагестан и вступил там в международную террористическую организацию (МТО) «Исламское государство», дав присягу ее лидеру.

В августе того же года в Майкопе Алиев познакомился с гражданином Афганистана, сообщил ему о своем участии в МТО и убеждал его вступить в террористическую организацию. Он проводил с новым знакомым соответствующие беседы, показывал аудио и видеоматериалы.

Суд приговорил Алиева к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что курируемых из Польши террористов арестовали в России.

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