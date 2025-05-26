Курируемых из Польши террористов арестовали в России

В Нижегородской области суд арестовал террористов, курируемых из Польши

В Нижегородской области суд арестовал курируемых из Польши двоих террористов. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчины из Центральной Азии будут под стражей до 19 июля. Иностранцы проходят обвиняемыми по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористов из Центральной Азии. Правоохранители выяснили, что иностранцы распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, целью которой были насильственный захват власти и создание так называемого всемирного халифата.