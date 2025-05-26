ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки террористов из Центральной Азии

В Нижегородской области ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов

В Нижегородской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористов из Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта ячейка состояла из семи граждан одного из государств Центрально-Азиатского региона. Она была законспирирована и управлялась эмиссаром из Польши. По версии правоохранителей, члены ячейки распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, целью которой были насильственный захват власти и создание так называемого Всемирного халифата.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала семерых участников этой ячейки. В отношении двух главарей группы следователи возбудили уголовные дела, а ее рядовые участники будут выдворены из России.