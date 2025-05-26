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11:51, 26 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала курируемых из Польши террористов

В Нижегородской области ФСБ задержала курируемых из Польши террористов
Варвара Митина (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали курируемых из Польши семерых террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанные — граждане одной из стран Центральной Азии. Они были членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Правоохранители выяснили, что иностранцы распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, целью которой были насильственный захват власти и создание так называемого Всемирного халифата.

Ранее в Крыму суд арестовал троих членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ат-Тахрир аль-Ислами»).

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