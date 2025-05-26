В Нижегородской области ФСБ задержала курируемых из Польши террористов

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали курируемых из Польши семерых террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанные — граждане одной из стран Центральной Азии. Они были членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Правоохранители выяснили, что иностранцы распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, целью которой были насильственный захват власти и создание так называемого Всемирного халифата.

Ранее в Крыму суд арестовал троих членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ат-Тахрир аль-Ислами»).