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18:26, 5 февраля 2025Силовые структуры

Схваченных ФСБ в Крыму членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» арестовали

ФСБ: Суд в Крыму арестовал трех членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Крыму задержали пять исламистов за вербовку сторонников

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму суд арестовал троих членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Задержанные российской спецслужбой заключены под стражу на три месяца.

Ранее 5 февраля сообщалось, что ФСБ накрыла террористическую ячейку, действовавшую на территории полуострова. Ее участники распространяли среди крымских мусульман террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Во время подпольных собраний они вербовали новых сторонников.

Силовики задержали пятерых участников террористической организации.

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