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13:02, 5 февраля 2025Силовые структуры

В Крыму задержали пять исламистов за вербовку сторонников

В Крыму сотрудники ФСБ задержали пять исламистов за вербовку сторонников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали пять исламистов за вербовку сторонников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанные исламисты принадлежат к террористической ячейке «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация). В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что они распространяли в среде крымских мусульман идеологию, основанную на доктрине создания всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

При обыске у задержанных обнаружено и изъято большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации.

Ранее сообщалось, что ФСБ накрыла ячейку террористов «Партии исламского освобождения».

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