Задержание ФСБ курируемых из Польши террористов попало на видео

ФСБ показала кадры с задержанием исламистов нижегородской ячейки

ФСБ показала кадры с задержание курируемых из Польши семерых террористов. Видео опубликовано в РИА Новости.

В видео показано, как правоохранители подбегают к белому автомобилю и достают из него одного из фигурантов. Они скрутили подозреваемого и надели ему наручники. Затем снято, как второго подозреваемого задержали у гаражей. Силовики также скрутили его, повалили на землю и надели наручники. Остальных фигурантов задержали в квартире.

Ранее сообщалось, что задержанные — граждане одной из стран Центральной Азии. Они являлись членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации.