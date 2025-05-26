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12:21, 26 мая 2025Силовые структуры

Задержание ФСБ курируемых из Польши террористов попало на видео

ФСБ показала кадры с задержанием исламистов нижегородской ячейки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала курируемых из Польши террористов

ФСБ показала кадры с задержание курируемых из Польши семерых террористов. Видео опубликовано в РИА Новости.

В видео показано, как правоохранители подбегают к белому автомобилю и достают из него одного из фигурантов. Они скрутили подозреваемого и надели ему наручники. Затем снято, как второго подозреваемого задержали у гаражей. Силовики также скрутили его, повалили на землю и надели наручники. Остальных фигурантов задержали в квартире.

Ранее сообщалось, что задержанные — граждане одной из стран Центральной Азии. Они являлись членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации.

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