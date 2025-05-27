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11:18, 27 мая 2025Россия

Россиянка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле двери соседей ради пива

78.ru: Петербурженка оставила коляску с дочерью возле двери соседей ради пива
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ

Жительница петербургского Колпино оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле двери соседей ради пива. Об этом сообщил 78.ru источник, знакомый с ситуацией.

33-летняя россиянка отправилась гулять с сожителем и ребенком. По дороге они зашли в магазин и купили алкогольные напитки.

Когда родители перебрали со спиртным, между ними возник конфликт. Мужчина поспешил уйти, а мать девочки продолжила выпивать. Затем она позвонила отцу ребенка и поинтересовалась, что ей дальше делать с дочерью. Тот ответил, что ему все равно.

Тогда петербурженка поехала на Михайловскую улицу, где семья проживала ранее. Из той квартиры их выселили из-за непрекращающихся ссор под алкоголем. Мать бросила девочку около двери бывших соседей и удалилась, чтобы продолжить веселье.

Спустя некоторое время жильцы заметили ребенка без присмотра. Девочку отвезли в больницу, врачи обнаружили у нее фарингит и острую респираторную вирусную инфекцию.

Мать доставили в отделение полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина бросил чужого младенца на бетонный пол.

ЖЗЛ
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