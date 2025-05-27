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07:51, 27 мая 2025Путешествия

Россиянка перечислила непривычные для соотечественников стандарты красоты в Японии

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и перечислила непривычные для соотечественников стандарты красоты в этой азиатской стране. Об этом она рассказала в своем блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

К примеру, по ее словам, японцы очень ценят бледную кожу — для них это признак аристократического происхождения. А в России, напротив, делают все, чтобы на теле был загар, добавила она. Кроме того, в Японии распространен «культ детской внешности».

«Именно с такой внешностью берут работать моделями и заключают многомиллионные рекламные контракты, именно таких девушек и женщин можно увидеть на обложках модных журналов и на всех баннерах в любом городе Японии», — заметила блогерша.

Ранее сообщалось, что азиатские туристы начали массово отказываться от поездок в Японию из-за предсказаний о землетрясении. Первой мрачное пророчество сделала художница манги Ре Тацуки.

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