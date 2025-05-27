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03:31, 27 мая 2025Путешествия

Россиянка побывала в Стамбуле и описала цены там фразой «остались без штанов»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stefan Kostoski / Unsplash

Россиянка с мужем побывали на отдыхе в Стамбуле и описала цены на жизнь в турецком городе фразой «остались без штанов». Об этом она рассказала в статье для портала «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в 2025 году уже нельзя «рвануть в Стамбул на уикенд», как это было раньше. Она объяснила, что трудно спланировать бюджетную поездку в этот популярный город.

«На базарах цены ломят, торговаться не хотят. Вы не подумайте, я не жалуюсь, я знаю, что в Турции бешеная инфляция, и цены улетели в облака. Но такого мы не ожидали. В связи с этим участились случаи воровства, будьте бдительны», — заключила она.

Ранее тревел-блогерша сравнила цены на летний отдых в России и Турции и заявила, что последняя «снова победила». В своей публикации автор рассматривала такие курорты, как Сочи, Калининград и Аланья.

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