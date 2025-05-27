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12:40, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Российская телеведущая рассказала о поразивших ее за рубежом туалетах

Ведущая Борисова заявила, что самым ярким впечатлением от Японии стали туалеты
Юлия Герасимова (редактор)
Наталья Борисова

Наталья Борисова. Кадр: Ярослава Тринадцатко / YouTube

Популярная российская телеведущая Наталья Борисова, которая известна по участию в ток-шоу «Женский форум», заявила, что во время поездки в Японию ее поразили местные туалетные комнаты. Об удивлении от зарубежных туалетов она рассказала на шоу «Бранч», запись которого доступна на YouTube.

По словам Борисовой, японские туалеты стали самым ярким ее впечатлением от поездки. Она отметила, что расположенные там унитазы обладают большим количеством функций, которые делают пребывание в туалетных комнатах очень комфортным.

«Тоже не знаю, как жить дальше, потому что было ощущение, что я дома. Как будто меня обнимает бабушка. Там хорошо и уютно. (...) Там подогрев, автоматизация, тебе не нужно касаться абсолютно ничего, руки ты моешь только для собственного удовольствия», — отметила она.

Борисова также подчеркнула, что Япония в целом отличается своей чистотой. Она заявила, что там можно выйти на улицу в белых кроссовках в дождь и не запачкать их.

Ранее сообщалось, что популярный российский стендап-комик Хетаг Хугаев назвал шокировавшую его особенность Испании. По словам Хугаева, его удивил овербукинг билетов на самолет в Испании.

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