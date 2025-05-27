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18:12, 27 мая 2025Бывший СССР

Российский боец две недели жил рядом с украинским танком

Боец «Сомали» с позывным Ласточка жил рядом с украинским танком две недели
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Российский боец из батальона «Сомали» две недели жил рядом с работающим танком Вооруженных сил Украины. Об этом написал Telegram-канал WarGonzo, основанный военным корреспондентом Семеном Пеговым.

Авторы рассказали об отважных поступках военнослужащих указанного подразделения, в частности, бойца с позывным Ласточка. «За время своей службы он успел посидеть под украинскими авиаударами, которые сносили половину трехэтажного дома за раз, (...) две недели жить рядом с работающим украинским танком, который пытался разобрать позиции наших парней», — сказано в публикации.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко оценил важность взятия села Старая Николаевка. По его мнению, это позволило выровнять линию боевых действий протяженностью около 20 километров в Донецкой Народной Республике.

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