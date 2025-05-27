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17:13, 27 мая 2025Бывший СССР

Важность взятия Старой Николаевки в ДНР оценили

Марочко: Взятие Старой Николаевки позволило выровнять линию фронта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие российскими войсками населенного пункта Старая Николаевка позволило выровнять линию фронта протяженностью около 20 километров в Донецкой Народной Республики (ДНР) Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Наши войска с освобождением Старой Николаевки сейчас начинают подравнивать линию боевого соприкосновения, которая имеет довольно-таки серьезную протяженность. Если мы говорим за Дзержинск, то это порядка 20 километров: начиная от Александрополя и заканчивая Леонидовкой», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что выравнивание линии фронта создает угрозу для украинской группировки, находящейся в окрестностях Дзержинска и западнее города.

27 мая Минобороны России сообщило о взятии села Старая Николаевка в ДНР. Также были ликвидированы четыре бригады Вооруженных сил Украины.

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