Российский регион установил рекорд по рождению детей с помощью ЭКО

Тюменская область установила рекорд по рождению детей с помощью ЭКО

Тюменская область установила собственный рекорд по рождению детей с помощью ЭКО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на доклад губернатора российского региона Александра Моора.

Так, стало известно, что в 2024 году тюменским семьям было проведено 1641 процедура. «Благодаря этому на свет появилось рекордное за время реализации программы количество детей — 428», — рассказал глава региона.

По его словам, в настоящий момент Тюменская область занимает девятое место по суммарному коэффициенту рождаемости. При этом Моор уточнил, что материнский капитал на первого, третьего и последующих новорожденных за прошедший год получили более 13 тысяч семей.

Ранее сообщалось, что в России может заработать норма, согласно которой страховую пенсию по потере кормильца гарантируют детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий после смерти отца.