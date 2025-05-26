Зачатым методом ЭКО детям решили гарантировать страховые пенсии

ТАСС: В РФ могут гарантировать страховые пенсии детям, зачатым методом ЭКО

В России может заработать норма, согласно которой страховую пенсию по потере кормильца гарантируют детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий после смерти отца. Соответствующий законопроект, как сообщил ТАСС, внесла в Государственную думу группа сенаторов.

Как гласит пояснительная записка к проекту, речь идет о новом виде социальной пенсии, которая будет полагаться детям, рожденным спустя 300 дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке. Кроме того, таким детям предполагается дать те же права, которые существующее законодательство предусматривает для тех, у кого «оба родителя неизвестны».

В начале мая сообщалось, что средний размер размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составляет 20 153,9 рубля в месяц.

Социальные пенсии в РФ проиндексировали с 1 апреля. Это затронуло получателей пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детей, оба родителя которых неизвестны.