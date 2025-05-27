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14:39, 27 мая 2025Силовые структуры

Российскую чиновницу осудили за миллионную коррупцию при ремонте колодцев

В Московской области суд приговорил экс-замглавы Талдомского городского округа
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Московской области суд приговорил к трем годам колонии-поселения бывшую заместительницу главы Талдомского городского округа за миллионную коррупцию при ремонте колодцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, осужденная подписала акты выполненных работ по муниципальному контракту на ремонт колодцев на территории городского округа. При этом она не провела необходимые проверки. Таким образом действия чиновницы нанесли ущерб бюджету на сумму более двух миллионов рублей.

Ранее в Костромской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима главу Волгореченска Александра Щербакова за нарушения при строительстве дорогостоящего проекта.

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