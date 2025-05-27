Сальдо уволил матерившегося перед воинским мемориалом мэра Новой Каховки

Глава Херсонской области Сальдо уволил мэра Новой Каховки Гуру

Глава Херсонской области Владимир Сальдо уволил мэра Новой Каховки Виталия Гуру. Об «отрешении» чиновника от должности он написал в Telegram.

Причиной принятого решения Сальдо назвал недостойное и порочащее представителя власти поведение главы города. Исполнять обязанности мэра Новой Каховки временно будет Елена Болотная, отметил Сальдо.

Перед этим в сети распространилось видео с участием Виталия Гуры. На нем чиновник шутит и матерится, стоя спиной к мемориалу участникам Великой Отечественной войны.

Ранее от занимаемой должности был освобожден заместитель руководителя Курской области Сергей Стародубцев. Решение об этом принял врио губернатора Александр Хинштейн, который возглавил регион по просьбе президента России Владимира Путина.