В России жестко высказались о запрошенных заседаниях Совбеза ООН по Украине

Политолог Марков о заседаниях СБ ООН по Украине: Политика приобретает черты шоу

Реальная политика приобретает черты шоу. Так о запрошенных странами Евросоюза и Россией заседаниях Совбеза (СБ) ООН по Украине высказался в Telegram политолог Сергей Марков.

Эксперт напомнил, что боевые действия в Донбассе ведутся с 2014 года, а их обсуждение идет в фарсовом стиле. По его мнению, оба заседания СБ имеют цель повлиять на президента США

«Получается, что целых два заседания Совета Безопасности ООН будут направлены на одного зрителя [президента США Дональда Трампа], который, кстати, не любит ООН и хочет резко сократить его финансирование (...) Бои-то уже 11 лет в Донбассе идут настоящие, не фарсовые. А обсуждают их в стиле фарса», — жестко высказался о запланированных мероприятиях Марков.

Как сообщалось ранее, Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию конфликта на Украине и также запросивших заседание Совбеза.