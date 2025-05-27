Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами миру из-за Европы

Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский,

«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить "зеркально" и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал он.

По словам Полянского, Москва ожидает, что заседание назначат на 30 мая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил о подрыве мирового порядка из-за невозможности урегулирования на Украине. Дипломат ответила, что Запад своими действиями подорвал мир на Украине и ее территориальную целостность.