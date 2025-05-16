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21:00, 16 мая 2025Мир

Захарова раскрыла действия Запада по подрыву мира на Украине

Захарова: Запад своими действиями подорвал мир на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Запад своими действиями подорвал мир на Украине и ее территориальную целостность, так как нарушал международное право. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Кто подорвал — коллективный Запад. Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела, путем прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитиризовывая Украину, не выполняя решения Совбеза ООН и так далее», — указала дипломат.

Таким образом, Захарова прокомментировала слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который сказал, что невозможность достичь мирного урегулирования с учетом территориальной целостности Украины «подрывает мировой порядок».

Ранее заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН приветствует переговоры России и Украины в Стамбуле и надеется, что прошедшая встреча станет прочным условием для мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что международная организация рассчитывает на установление мира в дальнейшем будущем.

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