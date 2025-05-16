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20:21, 16 мая 2025Мир

В ООН отреагировали на переговоры в Стамбуле

Хак: ООН приветствует переговоры России и Украины в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Reuters

ООН приветствует переговоры России и Украины в Стамбуле и надеется, что прошедшая встреча станет прочным условием для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отреагировал он.

Хак подчеркнул, что ООН рассчитывает на установление прочного мира в дальнейшем будущем.

Переговоры представителей двух стран начались 16 мая в 13:35 по московскому времени и длились более часа. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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