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23:22, 27 мая 2025Мир

Слова Трампа об игре с огнем объяснили

Келлог: Трамп имеет в виду ухудшение отношений с Путиным, говоря об игре с огнем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Президент США Дональд Трамп, говоря об игре с огнем, имел в виду ухудшение отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Слова главы Белого дома объяснил его спецпосланник Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения. Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое», — объяснил Келлог.

Ранее Дональд Трамп обратился к российскому коллеге, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».

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