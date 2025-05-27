Слова Трампа об игре с огнем объяснили

Келлог: Трамп имеет в виду ухудшение отношений с Путиным, говоря об игре с огнем

Президент США Дональд Трамп, говоря об игре с огнем, имел в виду ухудшение отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Слова главы Белого дома объяснил его спецпосланник Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения. Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое», — объяснил Келлог.

Ранее Дональд Трамп обратился к российскому коллеге, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».