Сотрудник ФСИН России попался при копировании служебных документов

В Москве задержан сотрудник ФСИН за попытку передачи документов посторонним

В Москве задержан сотрудник ФСИН России при попытке передачи служебных документов посторонним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Противоправная деятельность пресечена оперативниками Главного управления собственной безопасности ФСИН и ФСБ. Задержанный работал в подразделении цифровой трансформации ФСИН. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Он подозревается в совершении преступления в сфере компьютерной информации с использованием служебного положения. По данным следствия, сотрудник ведомства неправомерно скопировал документы из служебного компьютера, чтобы потом отправить копии через иностранный мессенджер третьим лицам.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. ФСИН назначила служебную проверку.

Ранее сообщалось, что в Уфе начали служебную проверку в отношении задержанного главы УФСИН Башкирии Владислава Дзюбы.