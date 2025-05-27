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14:08, 27 мая 2025Экономика

Совладелец «Яндекса» сменил собственников

«Интеррос» и владелец Т-Банка купили 100 % совладельца долей «Яндекса»
Дмитрий Воронин

Фото: Freedomz / Shutterstock / Fotodom

Единственным владельцем компании «Меридиан-Сервис», входившей в консорциум инвесторов по выкупу российских активов «Яндекса», стала «Каталитик пипл», которая приобрела в ней 100 процентов. Об этом сообщает РБК.

Покупатель, среди активов которого присутствует в том числе 64 процента банка «Точка», несколько дней назад перешел под контроль «Т-Технологий», куда входит Т-банк (доля 50,01 процента) и «Интерроса» Владимира Потанина (доля 49,99 процента), напоминает издание.

Сменивший собственника «Меридиан-Сервис» ранее получил в основном акционере МКПАО «Яндекс», закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) «Консорциум.Первый», 10 процентов.

Как сообщалось при заключении сделки, крупнейшими совладельцами по итогам реструктуризации «Яндекса» через структуру FMP стали его же менеджеры, получившие в ЗПИФ 35 процентов.

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