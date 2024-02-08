Крупнейшими совладельцами «Яндекса» станут его менеджеры

Менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими пайщиками компании с долей 35 процентов

По итогам реструктуризации «Яндекса» крупнейшими его совладельцами через структуру FMP станут нынешние менеджеры, их доля в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) «Консорциум.Первый», выступающем в качестве основного покупателя, составит 35 процентов. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает РБК.

Четверть Международной компании акционерное общество (МКАО) «Яндекс», новой головной структуры «Яндекса», получит «Инфинити менеджмент», принадлежащая предпринимателю и основателю венчурного фонда LETA Capital Александру Чачава.

По 15 процентов достанется структурам «Аргонавт» (принадлежит «Лукойлу») и «Айти.Развитие» (принадлежит Павлу Прассу), а 10 процентов будет у «Меридиан-Сервис» (принадлежит Александру Рязанову).

Ни один из пайщиков не получит контролирующую долю. Для участников ЗПИФ будут действовать ограничения, в рамках которых они не смогут передавать долю в компании внешним инвесторам как минимум в течение одного года. Управление компанией и право принятия ключевых решений менеджеры смогут реализовать через специальный Фонд менеджеров. У него будут специальные права и право вето при принятии решений на совете директоров и общем собрании акционеров.

Количество менеджеров, участвующих в сделке, не раскрывается. Однако предполагается, что в дальнейшем в число управленцев войдут до 50 ключевых сотрудников. Собеседник издания в компании сообщил, что таким образом предполагается долгосрочно соблюдать интересы сотрудников на акционерном уровне.

Сама сделка пройдет в два этапа. Вначале контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68 процентов) продадут за 230 миллиардов рублей и до 67,8 миллионов экономических акций Yandex N.V. Средства будут передаваться в юанях, завершить этап планируют в первой половине года. На втором этапе покупатель выплатит остаток.

Главой «Яндекса» останется Артем Савиновский. Российская компания сохранит сервисы и активы за исключением зарубежных стартапов, таких как Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, и дата-центра в Финляндии. Нидерландская Yandex N.V. сохранит ограниченные права на использование собственных технологий до конца 2024 года.