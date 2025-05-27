Средний размер автокредитов в России заметно упал

НБКИ: Средний размер выданных в РФ автозаймов упал на 9,2 процента в апреле

По итогам апреля 2025 года средний размер выданных в России автокредитов сократился на 9,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составил 1,26 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в апреле прошлого года показатель находился на уровне в 1,39 миллиона рублей. Таким образом, за 12 месяцев он сократился примерно на 130 тысяч.

Наибольший средний размер выданных автозаймов был трационно зафиксирован в крупнейший российских городах и регионах. Так, в Москве показатель составил 1,72 миллиона рублей. В топ-3 также вошли Московская область (1,58 миллиона) и Санкт-Петербург (1,45 миллиона). В Ленинградской области средний размер выданных автокредитов составил 1,41 миллиона, а в Краснодарском крае — 1,38 миллиона.

Самое серьезное сокращение показателя аналитики отметили в Воронежской области (минус 13,5 процента), Санкт-Петербурге (минус 13,2 процента), Москве (минус 11,8 процента). В Ростовской области средний размер выданных автозаймов снизился на 11,3 процента, а в Тульской — на 11,2 процента.

Во втором весеннем месяце эксперты также зафиксировали резкое падение объемов выдачи этого вида кредитов. В апреле 2025 года, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), показатель сократился на 39 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. В то же время число одобренных заявок за отчетный период упало на 31 процент. В качестве главных причин подобной динамики эксперты называют удорожание автокредитов в России на фоне рекордно высокой ключевой ставки Центробанка и рост цен на машины.