Выдача одного вида кредитов в России рухнула

ОКБ: Суммарный объем выдачи автозаймов в России упал на 39 процентов в апреле

По итогам апреля 2025 года суммарный объем выдачи автокредитов в России сократился на 39 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, а число одобренных заявок — на 31 процент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За отчетный период российские банки выдали гражданам в общей сложности 80,11 тысячи автозаймов на 103,64 миллиарда рублей. Средний размер одобренной заявки снизился год к году на 12 процентов — с 1,47 до 1,29 миллиона рублей. Сроки подобного вида кредитования в стране за это время стали короче на полгода и составили в среднем 63 месяца, уточнили эксперты.

В целом за первые четыре месяца 2025 года финансовые организации выдали россиянам 288,43 тысячи автокредитов на 364,46 миллиарда рублей. В сравнении с тем же периодом 2024-го количество одобренных заявок упало на 36 процентов, а их объем — на 45 процентов, резюмировали аналитики.

Снижение выдачи автокредитов в России фиксируется несмотря на заметное снижение средневзвешенной ставки по такого рода займам пятый месяц подряд. В апреле показатель сократился на 4,4 процентного пункта и опустился до 17 процентов годовых — минимального значения с октября 2023 года.

На фоне рекордно высокой ключевой ставки Центробанка РФ и общего удорожания новых машин в стране эксперты прогнозируют дальнейшее охлаждение кредитования в этом сегменте. По итогам 2025 года суммарные объемы продаж могут просесть на 10-25 процентов, а реализация автомобилей на внутреннем рынке рискует откатиться к уровню 2016-го.