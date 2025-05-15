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08:35, 15 мая 2025Экономика

Ставки по автозаймам в России упали до минимума с октября 2023 года

«Ъ»: Средневзвешенная ставка по автозаймам в России упала до 17 % годовых
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В апреле 2025-го средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в России упала до минимума с октября 2023-го и составила 17 процентов годовых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Снижение показателя на внутреннем рынке фиксируется пятый месяц подряд. За это время средневзвешенная ставка по автокредитам в стране сократилась на 4,4 процентных пункта (п.п.), уточнили эксперты.

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Однако подобная динамика в меньшей степени затронула сегмент займов на подержанные автомобили. В этом секторе ставки все еще остаются на высоком уровне. В апреле средний показатель там составил 28 процентов годовых. За последние три месяца снижение составило лишь 1,2 п.п., пояснили аналитики.

В целом на фоне рекордно высокой ключевой ставки Центробанка (ЦБ), которая с октября 2024-го держится на уровне в 21 процент годовых, российские финорганизации стали осторожнее подходить к вопросу выдач подобного рода займов из-за потенциального риска невыплат. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале доля отказов по такого рода заявкам выросла до 81,1 процента. При сложившихся условиях, подчеркивает глава управления сегмента «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, рассчитывать на одобрение автозаймов могут разве что обеспеченные граждане со стабильно высоким ежемесячным доходом и подпадающие под условия государственных программ льготного кредитования.

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