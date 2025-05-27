Стало известно о провале переговоров США и ЕС по санкциям

SZ: Переговоры ЕС и США о борьбе с обходом санкций против РФ провалились

Переговоры США и Европейского союза (ЕС) по вопросу борьбы с обходом антироссийских санкций провалились. Об этом со ссылкой на внутренний отчет МИД Германии сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате никакого совместного взаимодействия больше не происходит», — указано в сообщении.

Утверждается, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США сотрудничество в вопросе санкций «утратило импульс» даже в рамках «Большой семерки» (G7). Издание называет «неясными» перспективы того, что Вашингтон и Брюссель смогут договориться о новом пакете санкций против России.

Ранее были названы три причины нежелания Трампа давить на Россию. Одна из них — личная неприязнь главы Белого дома к президенту Украины Владимиру Зеленскому.