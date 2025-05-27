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08:10, 27 мая 2025Мир

Названы причины нежелания Трампа давить на Россию

WSJ: Трамп сопротивляется давлению на Россию по трем причинам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп сопротивляется внешнему давлению, требующему давить на Россию для прекращения конфликта на Украине, по трем причинам. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, американский лидер испытывает неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и считает, что его действия поощряют дальнейший конфликт. Недавно Трамп заявил в соцсетях, что украинский лидер «не делает своей стране одолжения, говоря так, как он это делает».

Кроме того, Трамп считает, что санкции не ограничат способность России вести боевые действия, но затруднят возрождение американо-российских экономических связей.

Еще одной причиной является убеждение Трампа о том, что он хорошо знает президента России Владимира Путина, и что российский лидер завершит конфликт в качестве личной услуги. Отмечается, что нежелание Путина уступить испортило мнение Трампа о своем коллеге, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, в ходе которого президент России отказался подписать соглашение о прекращении огня.

Ранее Трамп выразил недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта. «Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — заявлял Трамп, после чего допустил ужесточение антироссийских санкций.

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