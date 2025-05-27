Супруги отметили 70-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет прочного брака

В США супруги отметили 70-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет долгой любви

В США супруги, состоящие в браке уже 70 лет, раскрыли секрет долгой любви. Об этом пишет Los Alamos Daily Post.

Дон и Лорри Дэвидсон отметили очередную годовщину свадьбы 21 мая. Пожилые супруги рассказали, что главный секрет их прочного брака — не ложиться спать, злясь друг на друга. По словам пары, в отношениях нельзя таить обиды друг на друга. «Не позволяйте им гноиться», — посоветовала Лорри.

Дон объяснил, что нужно обсуждать различия между друг другом, но не придавать им слишком большого значения. Мужчина добавил, что партнеру нужно отдавать больше половины всего. «Я влюбился в нее, потому что почувствовал, что она была недостающим кусочком пазла моей жизни, — признался Дон. — Без нее я неполноценен».

Будущие супруги познакомились в офисе страхового бюро штата Иллинойс. В 1955 году они сыграли свадьбу. По рассказам Дэвидсонов, в молодости они очень часто переезжали из-за работы Дона. За долгие годы в браке они завели 5 детей, от которых родились 9 внуков, 13 правнуков и 1 праправнук.

Ранее сообщалось, что жители деревни Балтонсборо, Великобритания, состоящие в браке 70 лет, отпраздновали очередную годовщину и поделились секретами долгой и крепкой любви. Так, по их словам, супруги должны понимать, что не обязаны соглашаться друг с другом во всем.

