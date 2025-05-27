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06:00, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущая не смогла произнести слово секс в эфире

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Саванна Гатри

Саванна Гатри. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Ведущая американского ток-шоу «Сегодня» Саванна Гатри подверглась насмешкам своей соведущей, дочери бывшего президента США Джорджа Буша Дженны Буш-Хагер из-за того, что побоялась сказать слово секс в эфире. На это обратило внимание издание US Magazine.

Гатри не смогла произнести слово секс в эфире и заменила его на эвфемизм. Буш-Хагер сначала попыталась подбодрить ее, а затем поиронизировала над коллегой. «Ты можешь сказать "секс"? Она какая-то зажатая? Давай, ну же. Скажи слово "секс"», — с улыбкой сказала телеведущая.

Гатри согласилась с тем, что она застенчивая, а позже произнесла в эфире слово секс. После этого Буш-Хагер отметила, что гордится ей, а публика в студии поаплодировала ведущей.

Ранее сообщалось, что ведущий телеигры «Клуб один процент» (The 1 % Club) Ли Мак грубо пошутил о внешности участницы шоу Дайан Мурленд и разозлил зрителей. Мак обратил внимание на форму носа Мурленд.

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