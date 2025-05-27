Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 27 мая 2025Бывший СССР

Украинские власти признали продвижение российских военных в Сумской области

Григоров: ВС России контролируют ряд населенных пунктов в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы России контролируют ряд населенных пунктов в Сумской области на севере Украины. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Григоров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, под контролем российских войск находятся села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Чиновник отметил, что жители населенных пунктов давно эвакуированы и находятся в безопасности.

Григоров добавил, что сейчас бои идут в районе села Водолаги, а также у Владимировки, Беловодов, Константиновки, Кондратовки и в окрестностях Локни.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над дорогой, которая напрямую соединяла приграничье с Сумами. По данным российских силовых структур, это произошло после отступления украинских войск из села Беловоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось новое видео прилета баллистической ракеты в Чернигове

    В партии Шольца раскритиковали решение Мерца по оружию для Украины

    В Госдуму внесли законопроект против «крестопадов»

    Иностранцы устроили массовую драку на стадионе российской школы и попали под арест

    Звезда «Вампиров средней полосы» приехал в армию на черном «Гелендвагене»

    Средний размер автокредитов в России заметно упал

    ВС России расширили зону контроля в ДНР

    Глава УЕФА высказался об отстранении юношеских команд из России

    Бывший вагнеровец рассказал об особой касте в ЧВК

    Священник назвал трутнями и должниками не ушедших на СВО россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости