Григоров: ВС России контролируют ряд населенных пунктов в Сумской области

Вооруженные силы России контролируют ряд населенных пунктов в Сумской области на севере Украины. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Григоров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, под контролем российских войск находятся села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Чиновник отметил, что жители населенных пунктов давно эвакуированы и находятся в безопасности.

Григоров добавил, что сейчас бои идут в районе села Водолаги, а также у Владимировки, Беловодов, Константиновки, Кондратовки и в окрестностях Локни.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над дорогой, которая напрямую соединяла приграничье с Сумами. По данным российских силовых структур, это произошло после отступления украинских войск из села Беловоды.