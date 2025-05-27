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12:05, 27 мая 2025Бывший СССР

Украинцев предупредили об отъеме квартир государством

Кучеренко: У украинцев могут начать забирать квартиры за долги по ЖКХ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После окончания военного конфликта квартиры украинцев могут начать забирать за долги по коммунальным платежам. Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по ЖКХ Алексей Кучеренко, передает «Страна.ua».

«Я думаю, сейчас никто ничего не будет делать, а кода закончится война, не дай бог либертарианцев тут вообще станет очень много, они начнут забирать эти квартиры», — сказал он.

По его словам, многие пожилые украинцы не имеют денег, чтобы оплатить коммунальные платежи, и решают, что разберутся с долгами после окончания военных действий. Кучеренко заключил, что долги к тому времени будут настолько большими, что государству для их погашения придется отнимать жилье.

Ранее сотрудники коммунальных служб Украины рассказали представителям российских силовых структур, что Киев резко поднял тарифы на услуги ЖКХ в подконтрольных ему населенных пунктах Запорожской и Николаевской областей. Если потребители отказываются оплачивать счета, их отключают от сети и удаляют из списков получателей гуманитарной помощи.

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